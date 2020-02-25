رام الله / أيسر العيس / الخليج 365
كشفت شركة "سند للصناعات الإنشائية"، إحدى أذرع صندوق الاستثمار الفلسطيني (الصندوق السيادي)، الثلاثاء، عن تراجع حصة الإسمنت الاسرائيلي في السوق الفلسطينية، إلى النصف.
جاء ذلك في اجتماع للرئيس التنفيذي للشركة غسان عنبتاوي، بمدينة رام الله، تابعه مراسل الخليج 365 وصحفيون، أفصحت خلاله "سند"، عن نتائجها المالية الأولية للعام 2019.
وبين عنبتاوي، أن "حصة الإسمنت الإسرائيلي في السوق، الثلاثاء، لا تزيد عن 50 بالمئة فقط، ونعمل لأن تصبح 40 بالمئة".
وأضاف أن الشركة نجحت في "كسر الاحتكار للإسمنت الإسرائيلي.. والعمل على إيجاد مصادر جديدة للإسمنت، من مصادر تركية وأردنية وسعودية ومصرية، بما يحقق المنافسة في السوق ويخفف الاعتماد على المنتج الاسرائيلي".
يذكر أن حصة الإسمنت الإسرائيلية كانت تصل سابقا، إلى 80-85 بالمئة.
وتعمل "سند"، في الوقت الحالي على إنشاء مطحنة للإسمنت، شرق الضفة الغربية، مع شريك إقليمي، بهدف استيراد الكلينكر، المادة الأساسية في صناعة الإسمنت، وإنتاج إسمنت فلسطيني.
وتهدف الشركة من خلال المطحنة، إلى إنتاج 1.2 مليون طن من الإسمنت، تشكل نسبته قرابة 50 بالمئة من حجم الاستهلاك السنوي في الضفة الغربية.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
كانت هذه تفاصيل خبر تراجع حصة الإسمنت الاسرائيلي بالسوق الفلسطينية للنصف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة انباء الاناضول وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.