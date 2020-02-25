السعودية.. أوامر ملكية بتحويل هيئتي الاستثمار والسياحة لوزارتين

الرياض / طارق خالد / الخليج 365

أصدر العاهل السعودية الملك سلمان بن عبدالعزيز، الثلاثاء، أوامر ملكية، تقضي بإعفاء سليمان بن عبدالله الحمدان وزير الخدمة المدنية من منصبه، وضم الوزارة لوزارة العمل وتعديل اسمها إلى "وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية".

وشملت الأوامر التي أوردتها وكالة الأنباء السعودية (واس)، إعفاء إبراهيم بن عبدالرحمن العمر محافظ الهيئة العامة للاستثمار من منصبه، وتحويل الهيئة إلى وزارة، وتعيين خالد الفالح وزير الطاقة السابق، وزيرا لها.

كما تضمنت الأوامر، تحويل الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني إلى وزارة، باسم وزارة السياحة، وتعيين أحمد الخطيب وزيرا لها، إذ كان الخطيب رئيسا للهيئة قبل تحويلها لوزارة.

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كذلك شملت الأوامر، تكليف ماجد بن عبدالله بن حمد الحقيل وزير الإسكان، بالقيام بعمل وزير الشؤون البلدية والقروية إضافة إلى عمله.

كما تم إعفاء تركي بن عبدالله الشبانة وزير الإعلام من منصبه، وتكليف ماجد بن عبدالله القصبي وزير التجارة بالقيام بعمل وزير الإعلام إضافة إلى عمله.

وتم تحويل الهيئة العامة للرياضة إلى وزارة باسم وزارة الرياضة، وتعيين عبدالعزيز بن تركي بن فيصل آل سعود وزيرا لها، إذ كان الأمير رئيسا لهيئة الرياضة قبل تحويلها لوزارة.

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