البحرين: ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا إلى 17

إسطنبول/ الخليج 365

أعلنت وزارة الصحة البحرينية، الثلاثاء، ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا، لتصل إلى 17 حالة.

جاء ذلك في بيان، بثته وكالة الأنباء البحرينية، ذكرت فيه أنه تم "تسجيل 9 حالات جديدة مصابة بفيروس كورونا (كوفيد 19) لمواطنين بحرينيين وسعوديين".

وأضاف أن المصابين الجدد دخلوا البلاد "قادمين من إيران عن طريق دبي والشارقة عبر مطار البحرين الدولي".

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وأشار البيان، أنه مع هذه الإصابات الجديدة "يصل العدد الإجمالي للحالات المصابة حتى اللحظة إلى 17 حالة مصابة في المملكة".

والإثنين، أعلنت وزارة الصحة البحرينية، تسجيل أول حالة إصابة مؤكدة بالفيروس في البلاد لمواطن قادم من إيران، ومن ثم الاعلان عن ارتفاع الحصيلة.

وأكدت الوزارة في بيانها اليوم، أنها تقوم بإجراء الفحوصات اللازمة لكافة المسافرين القادمين من الدول الموبوءة فور وصولهم مطار البحرين الدولي في القاعة المخصصة لذلك.



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