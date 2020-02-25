فلسطين تدين قرار نتنياهو بناء 3500 وحدة استيطانية شرق القدس

رام الله/ قيس أبو سمرة/ الخليج 365

أدانت الرئاسة الفلسطينية، الثلاثاء، قرار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بناء 3500 وحدة استيطانية إلى الشرق من مدينة القدس الشرقية.

وقال نبيل أبو ردينة، الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية، بحسب وكالة الأنباء الرسمية "وفا"، إن القرار يأتي في سياق السياسة الإسرائيلية التي تعمل على دفع الأمور نحو الهاوية.

وأضاف: "هذا القرار هو نتيجة للسياسة الأمريكية المنحازة والخطرة لصالح الاحتلال، والتي أدت إلى وضع يشكل خرقا للقانون الدولي وتجاوزا للخطوط الحمراء".

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وحذر "أبو ردينة"، الحكومة الإسرائيلية من الاستمرار بهذه السياسة، وقال: "هذه السياسة التصعيدية لن تجلب الأمن والاستقرار لأحد، بل تعمل على زيادة التوتر والعنف في المنطقة".

وقالت هيئة البث الإسرائيلية (رسمية)، الثلاثاء، إن "نتنياهو" قرر بناء 3500 وحدة استيطانية إلى الشرق من مدينة القدس الشرقية.

وذكر نتنياهو أنه قراره يهدف إلى تنفيذ المشروع الاستيطاني المعروف باسم "E1" الذي يقضي بتوسيع مستوطنة "معاليه أدوميم"، شرق القدس، لتصل إلى القدس الغربية.

وكان الفلسطينيون قد حذروا مرارا من أن تنفيذ المخطط سيعني عزل القدس الشرقية عن محيطها الفلسطيني، ويقطع التواصل بين شمالي الضفة الغربية وجنوبها، ما يقضي على فرص "حل الدولتين".

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