فلسطين تمنع دخول زوار من خمسة دول لأراضيها بسبب "كورونا"

رام الله/ قيس أبو سمرة/ الخليج 365-



أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، الثلاثاء، منع دخول زوار من خمسة دول أسيوية، تفشى فيها فايروس "كورونا".

وقالت الوزارة في نشرة، اطلع عليها مراسل وكالة الخليج 365، الثلاثاء، إنه يُمنع دخول الزوار من دول "الصين، تايلاند، كوريا الجنوبية، سنغافورة، هونغ كونغ، ماكو".

وأشارت إلى أن كل من زار البلدان الخمسة، سيخضع للحجر الصحي لمدة 14 يوما.

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والإثنين، أعلن رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، خلال افتتاح الجلسة الأسبوعية لحكومته، إن بلاده لم تسجل أية إصابة بفايروس كورونا.

وظهر الفيروس في الصين، لأول مرة في 12 ديسمبر/كانون الأول 2019، بمدينة ووهان (وسط)، إلا أن بكين كشفت عنه رسميا منتصف يناير/كانون الثاني الماضي.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية، في وقت سابق، حالة الطوارئ على نطاق دولي لمواجهة تفشي الفيروس، الذي انتشر لاحقا في عدة بلدان، ما تسبب في حالة قلق سادت العالم.

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