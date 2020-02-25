العراق.. تعطيل الدراسة في "كركوك" بسبب "كورونا"

كركوك/ الخليج 365

أعلنت السلطات العراقية في محافظة كركوك تعليق الدراسة على خلفية الكشف عن إصابة 4 أشخاص بفيروس كورونا الجديد.

جاء ذلك في بيان نشرته محافظة كركوك، الثلاثاء.

وأشار البيان إلى تعطيل الدوام في المدارس والجامعات في المحافظة عقب رصد الفيروس لدى 4 أشخاص من أسرة واحدة.

ولم يتضمن البيان تفاصيل حول موعد استئناف الدراسة.

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كما حظرت السلطات الفعاليات الجماعية في كركوك لمدة 15 يوميًا.

وفي محافظة السليمانية، قررت السلطات تعطيل الدراسة لمدة 26 يوميًا كتدبير احترازي.

والإثنين، أعلنت السلطات العراقية تسجيل أول إصابة بفيروس "كورونا" لطالب إيراني يدرس العلوم الدينية في محافظة النجف، جنوبي البلاد.

وظهر الفيروس الغامض في الصين، لأول مرة في 12 ديسمبر/كانون الأول 2019، بمدينة ووهان (وسط)، إلا أن بكين كشفت عنه رسميا منتصف يناير/كانون الثاني الماضي.



وأعلنت منظمة الصحة العالمية في وقت سابق حالة الطوارئ على نطاق دولي لمواجهة تفشي الفيروس، الذي انتشر لاحقا في عدة بلدان، ما تسبب في حالة رعب سادت العالم أجمع.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.