عاهل الأردن يحسم الجدل.. انتخابات نيابية الصيف المقبل

عمان/ ليث الجنيدي/ الخليج 365
حسم عاهل الأردن الملك عبد الله الثاني، الثلاثاء، جدل التوقعات المتعلقة بعمر البرلمان الحالي، وإمكانية التمديد له لفترة قادمة.
جاء ذلك خلال لقائه رؤساء السلطات التنفيذية والتشريعية في البلاد، في إطار اللقاءات الدورية التي تعقد لبحث قضايا الشأن المحلي والإقليمي.
ووفق ما أورده الديوان الملكي، في بيان، تلقت الخليج 365 نسخة منه، قال الملك: "إننا مقبلون على استحقاق دستوري يتمثل بإجراء انتخابات نيابية صيف هذا العام".
وشدد على "ضرورة تحفيز الجميع وخصوصا الشباب للمشاركة في العملية السياسية".
بدورهم، أكد المجتمعون جاهزية مؤسسات الدولة للسير بإجراء الانتخابات النيابية، وتنسيق الجهود بين مختلف المؤسسات.
ويأتي حديث الملك بعد أن تصدرت مسألة التمديد لمجلس البرلمان الحالي، الجلسات الشعبية، والصالونات السياسية، فضلاً عن العديد من التقارير الإعلامية، التي تناولت الموضوع ذاته.
وتنقضي الولاية الدستورية لمجلس النواب الحالي (الغرفة الأولى للبرلمان) بحلول نهاية إبريل/ نيسان المقبل، ليتم حله بعدها بموجب الدستور وتستقيل الحكومة؛ تمهيداً لإجراء انتخابات جديدة.
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