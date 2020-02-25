تشكيل أول مجلس لتطوير أندية الحي بتعليم عسير

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ابها
أقرت الإدارة العامة للتعليم في منطقة عسير، تشكيل مجلس لتطوير أندية الحي التعليمية والترفيهية للبنين والبنات برئاسة مدير عام التعليم في المنطقة الرئيس التنفيذي للأندية سعد الجوني ، وعضوية كل من :نائب الرئيس خالد الشهري ، وممثل الأندية عبدالله آل علوان ، وممثلة الأندية هيام عسيري ، ومشرف الأندية ياسر القاسمي ، ومشرفة الأندية فاطمة المالكي ، والمشرف التربوي سعيد آل سليم، والمشرفة التربوية شريفة الألمعي، إضافة إلى عدد من القادة والقائدات ومشرفي ومشرفات المجالات والطلاب والطالبات .
ويُعنى المجلس بإعداد خطة سنوية لتطوير الأندية ، ودراسة واقعها وتقييم الأداء وتشخيصه ،والرفع لصاحب الصلاحية بتقرير دوري عن سير العمل والعقبات التي تواجه الأندية وسبل علاجها ، بالإضافة إلى وضع خطط للزيارات الميدانية والتدريب ، وتعزيز الشراكات والإسهام في تحقيق مستهدفات رؤية الوطن .
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