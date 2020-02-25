تشكيل أول مجلس لتطوير أندية الحي بتعليم عسير

ابها

أقرت الإدارة العامة للتعليم في منطقة عسير، تشكيل مجلس لتطوير أندية الحي التعليمية والترفيهية للبنين والبنات برئاسة مدير عام التعليم في المنطقة الرئيس التنفيذي للأندية سعد الجوني ، وعضوية كل من :نائب الرئيس خالد الشهري ، وممثل الأندية عبدالله آل علوان ، وممثلة الأندية هيام عسيري ، ومشرف الأندية ياسر القاسمي ، ومشرفة الأندية فاطمة المالكي ، والمشرف التربوي سعيد آل سليم، والمشرفة التربوية شريفة الألمعي، إضافة إلى عدد من القادة والقائدات ومشرفي ومشرفات المجالات والطلاب والطالبات .

ويُعنى المجلس بإعداد خطة سنوية لتطوير الأندية ، ودراسة واقعها وتقييم الأداء وتشخيصه ،والرفع لصاحب الصلاحية بتقرير دوري عن سير العمل والعقبات التي تواجه الأندية وسبل علاجها ، بالإضافة إلى وضع خطط للزيارات الميدانية والتدريب ، وتعزيز الشراكات والإسهام في تحقيق مستهدفات رؤية الوطن .