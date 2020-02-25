شكرا لقرائتكم خبر عن تبوك.. القبض على شاب ادعي في مقطع فيديو انتحار فتاة بسبب التعنيف والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - تبوك:
تمكنت الجهات الأمنية بمنطقة تبوك، من إلقاء القبض على شاب، وذلك بعد قام بنشر مقطع فيديو عرض فيه بناية تحت الإنشاء وادّعى أن إحدى الفتيات انتحـرت بإلقاء نفسها من البناية، جراء تعنيفها.
وقالت مصادر – وفقاً لـ”عكاظ” – إن الشاب يبلغ من العمر 24 عاماً، وقام بتصوير وتركيب المقطع الذي ادعى فيه انتحـار الفتاة، مطالباً مَن يريد معرفة القصة بمتابعته عبر حسابه في “سناب شات”.
وأوضحت المصادر أن الجهات الأمنية ألقت القبض على الشاب وجرى تحويله إلى الجهات المختصة؛ لاتخاذ اللازم حيال ما نشره من ادعاءات باطلة.
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