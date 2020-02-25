شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك عن عمر ناهز 92 عاماً والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - توفي الثلاثاء في أحد مستشفيات القاهرة، محمد حسني مبارك الرئيس المصري الأسبق عن عمر ناهز 91 عاماً، بعد معاناته لسنوات مع المرض.

وقال صهره منير ثابت لوكالة فرانس برس «إن مبارك توفي في مستشفى الجلاء العسكري شرق القاهرة، وإن الرئاسة المصرية ستتولى أمور الجنازة».

تولى مبارك ـ 1928 ـ السلطة، في 14 أكتوبر/ 1981 خلفاً للرئيس الراحل محمد أنور السادات، وظل في الحكم حتى 11 فبراير/ شباط 2011.

وكان علاء مبارك، النجل الأكبر للرئيس المصري الأسبق، أعلن عبر حسابه على «تويتر»، قبل أيام أن والده متواجد داخل غرفة العناية المركزة بأحد المستشفيات، نتيجة إصابته بوعكة صحية. وقال«دعائي الآن أن يشفي المولى عز وجل والدي ويقوم لنا بالسلامة ويرجع بيته يارب». وأضاف رداً على أحد متابعيه بشأن صحة والده، قائلاً: «مازال في العناية.. يارب».

ومنذ صباح الثلاثاء، سرت شائعة وفاة مبارك، التي نشرتها عدة صحف مصرية، لكن صحيفة «الوطن»، نقلت تصريحات عن فريد الديب محامي مبارك الذي نفى تلك الشائعة. وبعد ساعة، نعى التليفزيون المصري الرسمي مبارك، ليتأكد رحيله بعد تدهور حالته الصحية على إثر خضوعه لجراحة دقيقة الشهر الماضي. وبينما لم تصدر عائلة مبارك بياناً رسمياً بشأن الوفاة، بدأ أصدقاء العائلة في نشر برقيات العزاء على مواقع التواصل الاجتماعي.