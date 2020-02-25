ترامب يصف مودي بـ«الزعيم الاستثنائي» في اليوم الأول من زيارته للهند

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أشاد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، برئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، واصفاً إيّاه «بالزعيم الاستثنائي»، في خطاب ألقاه أمام تجمع ضخم ضم أكثر من مئة ألف شخص في ملعب جديد للكريكيت، في اليوم الأول من زيارته الرسمية التي تستمر يومين.

ومن على منصة أكبر ملعب للكريكيت في العالم في أحمد أباد بولاية جوجارات، وفي التجمع الذي عقد تحت شعار «تحية لترامب» (ناماستي ترامب باللغة الهندية)، أشاد ترامب ومودي، بالعلاقات بين واشنطن، ودلهي، مشددين على العلاقات الشخصية الجيدة بينهما على الرغم من الخلافات التجارية بين البلدين، بسبب السياسة الحمائية التي يتبناها كل منهما. وأقام مودي التجمع تحت شعار «تحية لترامب» رداً على مهرجان مماثل أقامه الرئيس الأمريكي له في هيوستن، بولاية تكساس في سبتمبر/ أيلول الماضي، وحمل اسم «هاودي مودي» (تحية لمودي باللهجة المحلية).

وقال مودي إن «العلاقات بين الهند والولايات المتحدة لم تعد مجرد شراكة كغيرها من الشراكات. إنها علاقة أعمق، وأكبر بكثير». بدوره، أشاد ترامب الذي بدأ، الاثنين، أول زيارة له إلى الهند التي تضم 1,3 مليار نسمة، برئيس الوزراء الهندي، واصفاً إيّاه بأنه «زعيم استثنائي»، منوّها كذلك بـ«الاستقبال الرائع» الذي لقيه منذ وصوله، الاثنين. وقال ترامب إن «أمريكا تحب الهند. أمريكا تحترم الهند، وستكون دائماً صديقة وفية ومخلصة للشعب الهندي»، مشيداً بالتنوع الثقافي في الدولة الآسيوية العملاقة، وبسينما بوليوود، ولاعبي الكريكيت.

وبعد الخطاب توجه ترامب إلى أغرا، حيث زار تاج محل عند الغروب، برفقة زوجته ميلانيا، معلّقاً على المعْلم الذي بناه في القرن السابع عشر، الإمبراطور شاه جهان ضريحاً لزوجته ممتاز محل، بالقول «إنه مدهش، حقاً مدهش». انتقل بعدها ترامب إلى نيودلهي، حيث تُعقد، الثلاثاء، اجتماعات ثنائية بين مسؤولي البلدين لبحث الملفات الثنائية.

وعلى متن الطائرة الرئاسية التي أقلته من أحمد أباد، إلى أغرا، أكد ترامب رداً على سؤال حول الاتفاق التجاري «أنْ لا داعي للعجلة. لا نلقى معاملة جيدة من الهند، لكن من حسن الحظ أنّي أكنّ تقديراً كبيراً لرئيس الوزراء مودي». ولا تخفي واشنطن غضبها من الحمائية غير المسبوقة التي تظهرها الهند. ويشتكي الأمريكيون من صعوبة دخول الأسواق الهندية. وتعد الهند حليفاً استراتيجياً للولايات المتحدة في آسيا، إذ تعتبرها واشنطن قوّة توازن ممكنة لصعود الصين في المنطقة.