السجن 10 سنوات للناشر السويدي ـ الصيني غوي مينهاي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حكمت محكمة صينية على الناشر السويدي الصيني الأصل غوي مينهاي بالسجن لمدة 10 سنوات، بعد إدانته بنشر معلومات سرية في الخارج خلافاً للقانون، في قضية يمكن أن تؤجج التوتر الدبلوماسي الحاد بين بكين وستوكهولم.

وأصدرت المحكمة في مدينة نينغبو بشرق الصين حكمها بعد إدانته «بنشر معلومات سرية بشكل غير قانوني في الخارج»، بدون أن تكشف طبيعة هذه المعلومات. وأكدت المحكمة في بيان لها، بأن الناشر طلب في 2018 استعادة جنسيته الصينية. وبينما لا تعترف الصين بازدواج الجنسية، لم يعرف ما إذا كان قد تخلّى عن جنسيته السويدية. وقال بيان المحكمة إن غوي «اعترف بالتهم الموجهة إليه ووافق على الحكم ولن يقدم طلب استئناف» له.

عمل غوي في هونغ كونغ لحساب دار النشر «مايتي كارنت»، التي استفادت من أجواء الحرية هناك لإصدار كتب تتضمن معلومات عن الحياة الخاصة للقادة الصينيين، محظورة في الصين القارية. وفقد غوي وأربعة من زملائه في 2015 في تايلاند حيث كان يقضي عطلة قبل أن يظهر في سجن صيني و«يقرّ» على شاشة التلفزيون الرسمي الصيني، بأنّه سلّم نفسه للسلطات بسبب تورّطه في حادث مروري وقع في نينغبو في 2003 وأسفر عن مصرع طالبة. وأعلنت السلطات حينها أنها أفرجت عنه في تشرين الأول/أكتوبر. لكن ابنته أنجيلا غوي أكدت أنه وضع في الإقامة الجبرية في نينغبو.

وفي كانون الثاني/يناير 2018، أوقف غوي من جديد في قطار متوجه إلى بكين، بينما كان برفقة دبلوماسيين سويديين، من أجل موعد مع طبيب.

وظهر بعد ذلك من جديد على التلفزيون الصيني ليتهم السويد بأنها استخدمته «كحجر شطرنج» وليعترف بأنه «خالف القانون». لكن مؤيّديه وأسرته يتهمون السلطات الصينية باعتقاله. ويمكن أن يؤجج الحكم الجديد التوتر بين الصين والسويد، اللذان تدهورت العلاقات بينهما بشكل كبير بسبب توقيف مينهاي، إذ دانت ستوكهولم بشدة في شباط/فبراير 2018 «التوقيف الوحشي» له في القطار عندما كان برفقة دبلوماسيين سويديين، معتبرة أنه مخالف «للقواعد الدولية الأساسية حول الدعم القنصلي». وعبرت الصين عن غضبها عندما منحت وزيرة الثقافة السويدية غيابياً في تشرين الثاني/نوفمبر جائزة جمعية الدفاع عن الكتاب (بين) لمينهاي. وهدد سفير الصين ستوكهولم «بإجراءات عقابية»، وألغت بكين زيارة لوفدين من رجال الأعمال الصينيين إلى السويد.