واشنطن وسيؤول تقلصان تمريناً عسكرياً مشتركاً بسبب فيروس كورونا

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن وزيرا الدفاع الأمريكي، والكوري الجنوبي، في ختام اجتماع في واشنطن الاثنين أنّ البلدين يعتزمان «تقليص» تمرين عسكري مشترك مقرّر في الربيع، بسبب المخاوف الناجمة عن تفشّي فيروس كورونا المستجدّ. وقال مارك إسبر خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الكوري الجنوبي جيونغ كيونغ-دو، إنّ قائد القوات الأمريكية في كوريا الجنوبية الجنرال روبرت أبرامز، ورئيس الأركان الكوري الجنوبي الجنرال بارك هان-كي «يبحثان في إمكانية تقليص تمرين مركز القيادة بسبب المخاوف الناجمة عن فيروس كورونا».

من جهته قال الوزير الكوري الجنوبي إنّ 13 عسكرياً كورياً جنوبياً أصيبوا بالفيروس حتى اليوم وإنّ الجيش جمّد منح الأذونات لكلّ عناصر القوات المسلّحة قبل أن يحدّ تنقلاتهم. وأضاف أنّ «الوضع خطير جداً» في كوريا الجنوبية. وباتت كوريا الجنوبية ثاني أكبر بؤرة للوباء بعد الصين التي ظهر فيها الفيروس لأول مرة في أواخر كانون الأول/ديسمبر. وأعلنت سيؤول الثلاثاء أنّ إجمالي عدد المصابين بـ«كوفيد 19» في البلاد بلغ 893 شخصاً، في حين ارتفع عدد الوفيات إلى ثمانية.