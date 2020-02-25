فبراير في حياة الرئيس الأسبق حسني مبارك.. شهر الترقي والتنحي والوفاة

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يبدو أن شهر فبراير سيبقي الشهر الأبقي في ذاكرة المصريين وعلاقتهم بالرئيس الأسبق حسني مبارك.
فمع إعلان وفاته، منذ قليل، في 25 فبراير 2020، عقب تعرضه لأزمة صحية، ألزمته المستشفى، يبقى الشهر شاهداً على تحولات عديدة في حياة الرئيس الأسبق.
ففي فبراير 1974، تم ترقية مبارك إلى رتبة فريق طيار.
وفي 11 فبراير 2011، عندما أعلن عمر سليمان تنحي الرئيس حسني مبارك بعد حكم دام 30 عاما لمصر وتكليف المجلس الأعلى للقوات المسلحة بإدارة شؤون البلاد وضج ميدان التحرير وسط القاهرة بمظاهر فرح المحتجين الذين اعتصموا فيه لنحو أسبوعين، وخرج مئات الألوف في مسيرات احتفالية.
وجاء قرار مبارك بالتنحي عن السلطة بعد 18 يوما من الاحتجاجات المليونية شهدتها القاهرة وعدد من المدن، تطالبه بالرحيل والتنحي عن الحكم، وكان مبارك قام يوم الخميس بتفويض سلطاته إلى نائبه عمر سليمان.
الرئيس المصري الأسبق محمد حسني مبارك يتحدث عن حياته العسكرية
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وكان خطاب سليمان هو اللحظة الختامية في مغادرة مبارك وعائلته قصر العروبة لكن الساعات التي سبقت هذا الخطاب حملت أسرارًا كثيرة، لم يُكشف عنها بشكل كامل حتى الآن.
وفي فبراير 2014 شهد مبارك ونجليه محاكمة في قضية جديدة بتهمة الاستيلاء على أموال عامة.
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