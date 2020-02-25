دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة صحيفة عاجل الالكترونية الكويت تسجل 8 إصابات مؤكدة بفيروس كورونا

سجلت الكويت، اليوم، ثلاث إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) ليصل عدد الحالات المؤكد إصابتها بالفيروس إلى 8 حالات حتى الآن.

وأوضحت وزارة الصحة الكويتية في بيان لوكالة الأنباء الكويتية، أن الإصابات الثلاث الجديدة كانت لمواطنين قادمين من إيران ممن كانوا في الحجر الصحي الإجباري.

وبينت أنهم جميعًا بصحة جيدة وجرى عزلهم في أحد المستشفيات التابعة لوزارة الصحة المعدة والمجهزة للتعامل مع فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

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