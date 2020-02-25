الكويت تسجل 8 إصابات مؤكدة بفيروس كورونا

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سجلت الكويت، اليوم، ثلاث إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) ليصل عدد الحالات المؤكد إصابتها بالفيروس إلى 8 حالات حتى الآن.
وأوضحت وزارة الصحة الكويتية في بيان لوكالة الأنباء الكويتية، أن الإصابات الثلاث الجديدة كانت لمواطنين قادمين من إيران ممن كانوا في الحجر الصحي الإجباري.
وبينت أنهم جميعًا بصحة جيدة وجرى عزلهم في أحد المستشفيات التابعة لوزارة الصحة المعدة والمجهزة للتعامل مع فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).
طوابير للحصول على أقنعة واقية من فيروس كورونا في كوريا الجنوبية
من BBC
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طوابير للحصول على أقنعة واقية من فيروس كورونا في كوريا الجنوبية
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.