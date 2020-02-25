آخر ظهور للرئيس المصري الأسبق حسني مبارك قبل وفاته

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ظهر الرئيس المصري الأسبق محمد حسني مبارك، قبل وفاته مع حفيده عمر مبارك، خلال صورة نشرها حفيده عبر حسابه الخاص على موقع "إنستغرام". © Reuters الرئيس الراحل محمد حسني مباركآخر ظهور للرئيس المصري الأسبق حسني مبارك قبل وفاته
ونشرت الصورة مطلع شهر فبراير الجاري، على أثر الأزمة الصحية الأخيرة التي تعرض لها مبارك ودخل بسببها إلى المستشفى. © Reuters الرئيس الراحل محمد حسني مباركآخر ظهور للرئيس المصري الأسبق حسني مبارك قبل وفاته
وعلق حفيد مبارك على الصورة وهو يقبل رأس جده قائلا: "كل الحب والتقدير".
لمحات من حياة الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك
مقدم بواسطة: المصري اليوم
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المصدر: RT
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.