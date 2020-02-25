اخبار الخليج

آخر ظهور للرئيس المصري الأسبق حسني مبارك قبل وفاته

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/5
  • 2/5
  • 3/5
  • 4/5
  • 5/5

Advertisements
أخر ظهور لمباركآخر ظهور للرئيس المصري الأسبق حسني مبارك قبل وفاته دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة RT أخر ظهور لمباركآخر ظهور للرئيس المصري الأسبق حسني مبارك قبل وفاته

ظهر الرئيس المصري الأسبق محمد حسني مبارك، قبل وفاته مع حفيده عمر مبارك، خلال صورة نشرها حفيده عبر حسابه الخاص على موقع "إنستغرام".الرئيس الراحل محمد حسني مباركآخر ظهور للرئيس المصري الأسبق حسني مبارك قبل وفاته © Reuters الرئيس الراحل محمد حسني مباركآخر ظهور للرئيس المصري الأسبق حسني مبارك قبل وفاته

ونشرت الصورة مطلع شهر فبراير الجاري، على أثر الأزمة الصحية الأخيرة التي تعرض لها مبارك ودخل بسببها إلى المستشفى.الرئيس الراحل محمد حسني مباركآخر ظهور للرئيس المصري الأسبق حسني مبارك قبل وفاته © Reuters الرئيس الراحل محمد حسني مباركآخر ظهور للرئيس المصري الأسبق حسني مبارك قبل وفاته

وعلق حفيد مبارك على الصورة وهو يقبل رأس جده قائلا: "‏كل الحب والتقدير".

لمحات من حياة الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك
مقدم بواسطة: المصري اليوم

إعادة تشغيل الفيديو

الإعدادات

Advertisements

إيقاف

HD

HQ

SD

LO

تخطي الإعلان

المصدر: RT

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر آخر ظهور للرئيس المصري الأسبق حسني مبارك قبل وفاته لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا