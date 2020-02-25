عاجل.. وفاة حسني مبارك

دبي - بواسطة محمد فارس © 2011 AFP The President of The Arab Republic of Egypt Hosni Mubarak listens to proceedings before receiving The Jawaharlal Nehru Award for International Understanding at a ceremony in New Delhi on November 18, 2008. President Hosny Mubarak is on a four day official visit to India till November 19. AFP PHOTOFindlay KEMBER (Photo credit should read FINDLAY KEMBER/AFP via Getty Images) توفي الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، عن عمر ناهز الـ 94 عاما، عقب صراع مع المرض. تولى مبارك ابن مدينة كفر مصيلحة بالمنوفية رئاسة مصر قرابة الثلاثين عاما، عقب اغتيال الرئيس الأسبق أنور السادات، وأجبرته الاحتجاجات الشعبية الواسعة التي انطلقت في الخامس والعشرين من يناير واستمرت 18 يوما على التنحي عن الحكم، في الحادي عشر من فبراير 2011. الرئيس الاسبق مبارك يتحدث عن بطولات القوات الجوية وذكريات حرب أكتوبر من AlBawaba إعادة تشغيل الفيديو الإعدادات Advertisements إيقاف HD HQ SD LO تخطي الإعلان

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