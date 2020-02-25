عاجل.. وفاة حسني مبارك

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توفي الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، عن عمر ناهز الـ 94 عاما، عقب صراع مع المرض.
تولى مبارك ابن مدينة كفر مصيلحة بالمنوفية رئاسة مصر قرابة الثلاثين عاما، عقب اغتيال الرئيس الأسبق أنور السادات، وأجبرته الاحتجاجات الشعبية الواسعة التي انطلقت في الخامس والعشرين من يناير واستمرت 18 يوما على التنحي عن الحكم، في الحادي عشر من فبراير 2011.
الرئيس الاسبق مبارك يتحدث عن بطولات القوات الجوية وذكريات حرب أكتوبر
من AlBawaba
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