دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة صحيفة عاجل الالكترونية البحرين تعلن 6 إصابات جديدة بكورونا.. بينهم 4 سعوديات

أعلنت البحرين، اليوم الثلاثاء، تسجيل 6 حالات جديدة تأكدت إصابتها بفيروس كورونا المستجد، بينهم 4 مواطنات سعوديات، وجميعها قادمة من إيران، وذلك بعد يوم واحد من إعلان أول إصابتين بالفيروس.

وذكرت وزارة الصحة، أنه تم تسجيل 6 حالات جديدة مصابة بفيروس كورونا (كوفيد 19) لمواطنيْن بحرينيين و4 سعوديات، جميعهم قادمون من إيران، عن طريق دبي عبر مطار البحرين الدولي، وفقًا لوكالة أنباء البحرين.

وأكَّدت الوزارة، أنه تم فحصهم فور وصولهم المنامة، وإجراء جميع التحاليل اللازمة لهم، وهم في القاعة المخصصة لفحص القادمين من الدول الموبوءة بالمطار، التي أكدت إصابتهم بالفيروس؛ لتبلغ بذلك عدد الحالات المؤكد إصابتها في المملكة 8 حالات.

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وأوضحت وزارة الصحة، أن الحالات المصابة وصلت المملكة قبل صدور قرار شؤون الطيران المدني بتعليق جميع الرحلات القادمة من مطار دبي الدولي لمدة 48 ساعة.

كما أوضحت الوزارة، أنها اتخذت كل الإجراءات الاحترازية لفحص جميع الركاب القادمين من الدول الموبوءة، وبعد التأكد من ظهور أعراض الفيروس عليهم يتم نقلهم فورًا إلى مركز إبراهيم خليل كانو الصحي بمنطقة السلمانية، وعزلهم لتلقي العلاج والرعاية اللازمة.

وأشارت، إلى أن الحالات المصابة الجديدة البالغة 6 حالات، هي لمواطنيْن بحرينيين اثنين (رجل وامرأة) وأربع مواطنات سعوديات كن قد وصلن البلاد بعد زيارة لإيران، ويخضعن وجميع الحالات المصابة لمتابعة مستمرة وعناية فائقة من قبل الفريق الطبي المختص، مؤكدةً الوزارة أنه تم نقل مرافقي المصابين للعزل أيضًا؛ كإجراء احترازي بعد التأكد من عدم إصابتهم بالفيروس.

ونوهت الوزارة، بأنها وبالتنسيق مع الجهات المعنية تقوم بجميع الإجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة لمكافحة الفيروس؛ حيث يتم فحص جميع القادمين لمطار البحرين الدولي المشتبه إصابتهم بالفيروس للتأكد من عدم إصابتهم به، وفي حال ظهور الأعراض عليهم يتم نقلهم فورًا للعلاج بعد التأكد من نتائج التحليل، وعزلهم في المراكز المخصصة، حسب البروتوكولات الطبية لمكافحة فيروس الكورونا COVID 19، والإرشادات العالمية وإرشادات مجلس الصحة الخليجي، حسبما أوصت به منظمة الصحة العالمية.

وطالبت وزارة الصحة بالبحرين، جميع المواطنين والمقيمين، بأنه في حال شعورهم بالأعراض المرتبطة بفيروس كورونا (كوفيد 19) البقاء في مقر سكنهم في غرفة منفصلة، والاتصال برقم 444، واتباع التعليمات التي ستُعطى لهم من قبل الفريق الطبي، مع ضرورة تجنب الاختلاط بالآخرين.

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