دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع سامسونج تبدأ الإنتاج الضخم لذاكرة LPDDR5 سعة 16 جيجا بايت رام ظهر على التقنية بلا حدود.

أعلنت العملاق الكوري اليوم عن بدء الإنتاج الضخم لذاكرة LPDDR5 سعة 16 جيجا بايت رام، التي تنطلق لدعم الإصدارات المميزة من الهواتف الذكية خلال الفترة القادمة.

تستعد شركة سامسونج لدعم الجيل القادم من الهواتف الذكية المميزة بمعايير أعلى في ذاكرة LPDDR5 العشوائية بسعة تصل إلى 16 جيجا بايت رام التي تأتي بسرعة نقل بيانات 5500 ميجابت في الثانية، أي بسرعة أكبر 1.3 مرة مقارنة بذاكرة LPDDR4X.

تأتي ذاكرة LPDDR5 سعة 16 جيجا بايت رام بعدد 8 من رقاقات 12 جيجابت، مع 4 من رقاقات 8 جيجابت، ومن المقرر أن تدعم هذه الذاكرة الهواتف الذكية المميزة بسعة مضاعفة في الذاكرة مقارنة ببعض أجهزة الحاسب التي تضم ذاكرة LPDDR4X سعة 8 جيجا بايت رام.

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أيضاً من المقرر أن تدعم ذاكرة LPDDR5 سعة 16 جيجا بايت رام توفير الطاقة بنسبة 20%، كما تقدم سعة مضاعفة، أيضاً ترتكز الذاكرة على دقة 10 نانومتر، ومن المتوقع أن تكون ذاكرة LPDDR5 سعة 16 جيجا بايت رام هي الذاكرة المستخدمة في هاتف Galaxy S20 Ultra.

المصدر

هذا الموضوع سامسونج تبدأ الإنتاج الضخم لذاكرة LPDDR5 سعة 16 جيجا بايت رام ظهر على التقنية بلا حدود.