دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

© Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع vivo تكشف عن هاتف الألعاب iQOO 3 بقدرة شحن 55W ودعم شبكات 5G ظهر على التقنية بلا حدود.

أعلنت علامة iQOO الفرعية لشركة vivo، عن إصدارها الجديد من هواتف الألعاب iQOO 3 الذي ينطلق بميزة دعم شبكات 5G ويضم معالج Snapdragon 865، مع معايير LPDDR5 في الذاكرة وUFS 3.1 في السعة التخزينية، كما ينطلق بدعم قدرة شحن 55W.

إصدار جديد من الهواتف المخصصة للألعاب ينطلق اليوم من علامة iQOO التجارية، حيث يتميز هاتف iQOO 3 5G بشاشة Super AMOLED بحجم 6.44 إنش، بجودة عرض Full HD بلس، كما يضم مستشعر للبصمة مدمج في الشاشة، وتأتي كاميرة السيلفي في ثقب الشاشة بدقة 16 ميجا بيكسل.

كما تتميز الشاشة بتصميم “Polar View Display”، وسطوع 1200 nits، وتدعم الشاشة تشغيل محتوى HDR10+، أيضاً تأتي الشاشة بسرعة إستجابة في اللمس 180Hz.

ويضم هاتف iQOO 3 5G معالج Snapdragon 865، مع معايير LPDDR5 في الذاكرة وUFS 3.1، بينما تأتي الكاميرة الخلفية بمستشعر Sony IMX582 رئيسي بدقة 48 ميجا بيكسل بفتحة عدسات f/1.8، مع مستشعر 13 ميجا بيكسل بعدسات telephoto بفتحة عدسات f/2.46، ومستشعر 13 ميجا بيكسل بزوايا عرض واسعة وفتحة عدسات f/2.2، بينما يأتي المستشعر الأخير بدقة 2 ميجا بيكسل لدعم عمق التصوير.

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ومن المقرر أن يدعم هاتف vivo iQOO 3 5G تقنية الشحن السريع Super FlashCharge بقدرة 55W، مع بطارية بقدرة 4440 mAh، كما يأتي الهاتف بواجهة iQOO UI 1.0، مع نظام تشغيل Android 10، مع نمط الألعاب Ultra Game الذي يعمل على إيقاف الإشعارات والمكالمات بشكل مؤقت في الألعاب.

كما يضم هاتف vivo iQOO 3 5G أزرار مخصصة لدعم تجربة ألعاب مميزة، كما يدعم تقنية 4D للإهتزازات المرتدة في الألعاب، مع اثنان من الأزرار لتنشيط نمط Monster.

وينطلق النموذج الرئيسي من هاتف vivo iQOO 3 بذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 128 جيجا بايت بسعر 515 دولار، ومن المقرر أن يتوفر الهاتف بدءاً من 4 من مارس في السوق الهندي.

المصدر

هذا الموضوع vivo تكشف عن هاتف الألعاب iQOO 3 بقدرة شحن 55W ودعم شبكات 5G ظهر على التقنية بلا حدود.