دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع Oppo تحدد موعد مؤتمر Find X2 في 6 من شهر مارس المقبل ظهر على التقنية بلا حدود.

نشرت شركة Oppo إعلان تشويقي جديد تؤكد من خلاله على موعد مؤتمرها القادم في 6 من مارس للإعلان الرسمي عن سلسلة هواتف Find X2.

بعد إلغاء فعاليات معرض الهاتف العالمي في برشلونة، قامت شركة Oppo بتغيير موعد مؤتمرها المقرر سابقاً عقده في 22 من فبراير، واليوم حددت موعد جديد لكشف النقاب عن الإصدارات الجديدة.

أيضاً إلى جانب سلسلة ساعات OPPO Find X2 الذكية تستعد شركة Oppo أيضاً لإطلاق أول إصدار من الساعات الذكية التي طورت من الشركة.

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يذكر أن شركة كوالكوم قد أكدت في تصريحات سابقة على أن الإصدارات القادمة من هواتفها المميزة تنطلق برقاقة معالج Snapdragon 865 خلال الربع الأول من 2020، كما أكد Brian Shen على أنا هذه الإصدارات تتميز بتصميم ثقب الشاشة للكاميرة الأمامية، والذي يأتي في الجانب الأيسر من الشاشة.

من جانب أخر رصدت تفاصيل أخرى حول هاتف Find X2، تشير إلى أن الهاتف يتميز بحجم 6.5 إنش في شاشة OLED بدقة عرض 3168 في 1440 بيكسل، أو جودة عرض QHD بلس، كما يدعم الهاتف معدل تحديث 120Hz في الشاشة، أيضاً يأتي الهاتف بتقنية الشحن السريع 65W، مع بطارية بقدرة 4065 mAh.

المصدر

هذا الموضوع Oppo تحدد موعد مؤتمر Find X2 في 6 من شهر مارس المقبل ظهر على التقنية بلا حدود.