الصحة الكويتية تنفى السماح بدخول حاملى الإقامات القادمين من إيران

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نفت وزارة الصحة الكويتية، اليوم الثلاثاء، صحة ما يشاع عن السماح بدخول غير الكويتيين القادمين من إيران، الذين يحملون إقامات صالحة إلى الكويت، وأكدت الصحة الكويتية - في بيان صحفى، اليوم - أن ما يشاع بوسائل التواصل الاجتماعي، عن توصية الوزارة بالسماح لبعض الركاب من غير المواطنين القادمين من إيران، ممن يحملون إقامات صالحة بدخول البلاد، أمر غير صحيح.

وأشارت إلى تنسيقها مع الجهات المعنية في الدولة، لتطبيق الإجراءات الاحترازية على المسافرين القادمين من جميع الجهات، لاسيما المناطق التي رصدت فيها حالات إصابة مؤكدة بفيروس (كورونا المستجد - كوفيد 19) حفاظا على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين في دولة الكويت.

وكانت وزارة الصحة الكويتية، قد أعلنت في وقت سابق اليوم، ارتفاع عدد مصابي فيروس (كورونا المستجد - كوفيد 19) إلى ثمان حالات، بعد اكتشاف ثلاث إصابات لكويتيين محتجزين بالحجر الصحي بعد عودتهم من إيران.

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من جهتها دعت وزارة الخارجية الكويتية، اليوم الثلاثاء، كافة المواطنين الكويتيين المتواجدين حاليا في (تايلاند، وكوريا الجنوبية، وإيطاليا) والتي ظهر بها إصابات فيروس (كورونا المستجد كوفيد 19) ‏وتم تعليق الرحلات الجوية معها، ‏إلى ضرورة التواصل مع بعثاتها الدبلوماسية على هواتف الطوارئ؛ لتقديم المساعدة اللازمة لهم وتسهيل عودتهم إلى الكويت.