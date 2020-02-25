شكرا لقرائتكم خبر عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان يجرى عدة تعديلات وزارية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كم صدر أمر ملكى سعودى بتعيين عبد العزيز بن تركى بن فيصل آل سعود وزيرا للرياضة.

أولا: تضم وزارة " الخدمة المدنية" إلى وزارة "العمل والتنمية الاجتماعية" ويُعدل اسمها ليكون "وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية" .



ثانياً: تحوّل "الهيئة العامة للاستثمار" إلى وزارة باسم "وزارة الاستثمار".

ثالثاً: يعدّل اسم "وزارة التجارة والاستثمار" ليكون "وزارة التجارة".



رابعاً: تحوّل "الهيئة العامة للرياضة" إلى وزارة باسم "وزارة الرياضة".



خامساً: تحوّل "الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني" إلى وزارة باسم "وزارة السياحة".



سادساً: يستمر العمل بالتنظيمات واللوائح الإدارية والمالية المطبقة على الهيئات الملغاة المشار إليها فى البنود (ثانياً)، و (رابعاً) ، و(خامساً)، على الوزارات المشار إليها في تلك البنود.



سابعاً: تقوم هيئة الخبراء بمجلس الوزراء ــ بالتنسيق مع من تراه من الجهات ذات العلاقة ــ وخلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخه بالآتى:

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ثامنا: استكمال الإجراءات اللازمة لإنفاذ مقتضى أمرنا هذا بما فى ذلك نقل وتحديد الاختصاصات والأجهزة والموظفين والوظائف والممتلكات والبنود والاعتمادات وغيرها.



تاسعا: مراجعة الأنظمة والتنظيمات والأوامر والمراسيم الملكية والقرارات التى تأثرت بما ورد بالبنود السابقة ، واقتراح تعديلها، وإعداد ما يلزم من تنظيمات ومعالجة الآثار المترتبة بما يتفق مع ما ورد فى تلك البنود وذلك لاستكمال الإجراءات النظامية اللازمة.

إعفاءات وتعيينات

- يعين الأمير عبد العزيز بن تركي بن فيصل آل سعود وزيراً للرياضة.

- يعفى الأستاذ تركي بن عبد الله الشبانة وزير الإعلام من منصبه.

- يكلف الدكتور ماجد بن عبدالله القصبى وزير التجارة بالقيام بعمل وزير الإعلام بالإضافة إلى عمله.

- يكلف الأستاذ ماجد بن عبدالله بن حمد الحقيل وزير الإسكان بالقيام بعمل وزير الشؤون البلدية والقروية بالإضافة إلى عمله .

- يعين الأستاذ أحمد بن عقيل الخطيب وزيراً للسياحة.

- يعين المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح وزيراً للاستثمار.

- يعين الأستاذ محمد بن عبدالله بن صالح العميل نائباً للأمين العام لمجلس الوزراء بالمرتبة الممتازة.