شكرا لقرائتكم خبر عن السياحة السعودية تحصل على اعتماد دولى فى جودة الأنظمة والخدمات الإلكترونية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حصلت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطنى بالمملكة العربية السعودية، ممثلة بالإدارة العامة لتقنية المعلومات، على اعتماد دولى لجـودة الأنظمة والخدمات الإلكترونية المقدمة للمستفيدين TMMI، كأول جهة حكومية تحصل على هذا الاعتماد على مستوى الشرق الأوسط وأفريقيا، ويعد نموذج (TMMI) الصادر من منظمة غير ربحية لإدارة جودة البرمجيات، من أشهر المعايير الدولية المعتمدة التى تُمنح وفق القدرة والنضج لأفضل الممارسات الإدارية فى مجال جودة الأنظمة والخدمات الإلكترونية.

و وفقا لما نشر على موقع وكالة الأ،باء السعودية "واس"، أوضح مدير عام الإدارة العامة لتقنية المعلومات المهندس أنس بن عبدالله الصليع، أن الحصول على هذا الاعتماد، يأتى انطلاقاً من الحرص على تقديم ما هو الأفضل من خلال العمل على إيجاد أفضل الممارسات فى توثيق إجراءات ومعايير ضمان الجودة فى تقديم الخدمات للمستفيدين من الأفراد والجهات الحكومية وقطاع الأعمال، التى تسهم بشكل كبير فى عملية التحول الرقمي.

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ويضاف هذا الاعتماد، للهيئة العامة للسياحة والتراث الوطنى، ممثلة بالإدارة العامة لتقنية المعلومات بعد حصولها على سلسلة من الاعتمادات لتطبيق أعلى المعايير والسياسات الدولية على مشاريع التحول الرقمى وهى حوكمة تقنية المعلومات COBIT، والبنية التحتية المعلوماتية ITIL، وشهادة دولية معتمدة لسياسات استمرارية الأعمال 22301 ISO، إدارة أمن المعلومات ISO 27001، إدارة خدمات تقنية المعلومات ISO 20000 وتحقيق نموذج تكامل لنضج القدرة CMMI.