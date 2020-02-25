مقتل 4 مدنيين في قصف للنظام السوري بالقنابل العنقودية على إدلب

إدلب/ أشرف موسى/ الخليج 365

قتل 4 مدنيين بينهم معلمان وتلميذ، في قصف بالقنابل العنقودية نفذته قوات النظام السوري على المدارس والأحياء السكنية في مدينة إدلب شمالي غربي سوريا.

وأفاد مراسل الخليج 365، أن القصف استهدف 4 مدارس في أنحاء متفرقة من المدينة.

وأوضحت مصادر في الدفاع المدني السوري ( الخوذ البيضاء) للأناضول، أن 4 مدنيين قتلوا في القصف بينهم معلمان وتلميذ.

ورصدت عدسة الخليج 365 آثار القصف على إحدى المدارس، حيث انغرزت أحد الصواريخ التي أطلقتها قوات النظام في أرضية ساحة المدرسة.

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وأمس جرح 12 مدنيا في قصف على الأحياء السكنية في المدينة بحسب ما أفاد مرصد تعقب حركة الطيران التابع للمعارضة.وفي مايو/أيار 2017، أعلنت تركيا وروسيا وإيران توصلهم إلى اتفاق "منطقة خفض التصعيد" في إدلب في إطار اجتماعات أستانة المتعلقة بالشأن السوري.

ورغم تفاهمات لاحقة تم إبرامها لتثبيت وقف إطلاق النار في إدلب، وآخرها في يناير/كانون الثاني الماضي، إلا أن قوات النظام وداعميه تواصل شنّ هجماتها على المنطقة.

وأدت الهجمات إلى مقتل أكثر من 1800 مدني، ونزوح أكثر من مليون و790 ألف آخرين، إلى مناطق هادئة نسبيا أو قريبة من الحدود التركية، منذ كانون الثاني/ يناير 2019.

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