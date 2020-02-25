نتنياهو يعرب عن حزنه لوفاة مبارك

القدس/عبد الرؤوف أرناؤوط/الخليج 365-

أعرب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، الثلاثاء، عن حزنه على وفاة الرئيس المصري السابق، محمد حسني مبارك.

وقال في بيان وصل وكالة الخليج 365 "باسم الشعب الإسرائيلي والحكومة الإسرائيلية، أود أن أعبر عن حزني البالغ على رحيل الرئيس المصري الأسبق محمد حسني مبارك".

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وأضاف "كان الرئيس مبارك صديقا شخصيا لي وزعيما قاد شعبه نحو تحقيق السلام والأمن، ونحو تحقيق السلام مع إسرائيل، قد التقيت به مرات عديدة وأخذت انطباعا شديدا عن التزامه بهذا السلام، سنواصل المضي قدما على هذا الطريق المشترك".

وتقدم نتنياهو بالتعازي إلى "الرئيس (المصري عبد الفتاح) السيسي وإلى أسرة مبارك وإلى الشعب المصري".وأعلن التلفزيون المصري الحكومي، الثلاثاء، عن وفاة مبارك، عن عمر يناهز 91 عاما، بعد معاناته لسنوات من المرض.

وولد مبارك في 4 مايو/ أيار 1928، وتولى حكم مصر في 14 أكتوبر/ تشرين الأول 1981، خلفًا للرئيس الراحل محمد أنور السادات، قبل أن تطيح به ثورة شعبية في 11 فبراير/ شباط 2011.

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