تركيا تقدّم مساعدات إنسانية لـ 10 آلاف أسرة يمنية

إسطنبول/الخليج 365
أعلنت هيئة الإغاثة الإنسانية التركية (İHH)عن تقديمها مساعدات غذائية وإنسانية لـ 10 آلاف أسرة في اليمن التي تعاني من حرب وأزمة إنسانية منذ سنوات.
وأوضحت "الإغاثة التركية" في بيان صادر عنها، الثلاثاء، أنها تواصل أنشطتها الإغاثية في اليمن، هذا العام أيضاً، من خلال 5 مشاريع مختلفة.
وأشار البيان إلى أنه تم توزيع المساعدات على آلاف الأسر في كلّ من تعز، والجوف ومأرب.
وشملت المساعدات 3300 سلة غذائية، و152 صهريج ماء، و40 ألف و850 رغيف خبز، و1840 بطانية، و1390 سترة (جاكيت).
كما تعتزم الهيئة بناء خيم لـ 100 أسرة نازحة من صنعاء.
واختتم البيان بالإشارة إلى إمكانية التبرع لصالح المشاريع الإغاثية عبر الموقع الإلكتروني للهيئة، أو عبر حساباتها في البنوك المصرفية.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
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