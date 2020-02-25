الإمارات تحظر الرحلات الجوية القادمة والمتجهة إلى إيران

دبي/ الخليج 365



أصدرت هيئة الطيران المدني الإماراتية، الثلاثاء، قرار بحظر جميع الرحلات الجوية القادمة والمتجهة إلى إيران، "لمدة أسبوع على الأقل"، خوفا من انتشار فيروس كورونا.

جاء الإعلان الرسمي الإماراتي، عقب قرار سلطات "مطار دبي الدولي"، بفرض قيودا على حركة الطيران من وإلى إيران، حسب ما نقلت وكالة "أسوشيتيد برس" الأمريكية.

وقالت الهيئة، في بيان: "تم حظر جميع الرحلات الجوية سواء لنقل الركاب أو البضائع، القادمة والمتجهة إلى إيران، لمدة أسبوع على الأقل، مع إمكانية تمديد قرار الحظر".

وأضافت أن القرار "تدبير احترازي" اتخذته الإمارات، لضمان مراقبة صارمة على الفيروس ومنع انتشاره".



وفي وقت سابق الثلاثاء، أعلن "مطار دبي" تعليق جميع الرحلات القادمة والمتجهة إلى مدن إيران "حتى إشعار آخر"، باستثناء العاصمة طهران.

جاء ذلك عقب إعلان البحرين عزمها تعليق جميع الرحلات القادمة إليها من مطاري "دبي" و"الشارقة" الإماراتيين لمدة 48 ساعة، إثر وصول مصاب بفيروس كورونا إلى البلاد عبر رحلة "ترانزيت" قادمة من مطار دبي.

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وأعلنت وزارة الصحة الإيرانية، الثلاثاء، وفاة 15 شخصا بكورونا في البلاد، وارتفاع عدد المصابين إلى 95 حالة.

والإثنين، سجلت البحرين حالة إصابة بالفيروس هي الأولى على أراضيها، وهو سائق حافلة مدرسية، وصل البحرين قادما من إيران عبر رحلة "ترانزيت" في مطار دبي.

وفي وقت لاحق، أعلنت البحرين تسجيل حالة ثانية مصابة بالفيروس القاتل على أراضيها، وكانت لمسافر وصل إليها أيضا عبر مطار دبي.



وبخلاف البحرين، ظهر الفيروس في الكويت، والإمارات، وسلطنة عمان.

وسبق أن أعلنت الكويت والعراق والأردن وتركيا وسلطنة عمان، تعليق رحلاتها من إيران وإليها، وتعليق منح تأشيرات دخول للإيرانيين في المنافذ الحدودية في الوقت الراهن، إثر تسجيل إيران إصابات ووفيات، في إجراء احترازي.

وظهر الفيروس لأول مرة في الصين، في 12 ديسمبر/كانون الأول 2019، بمدينة ووهان (وسط)، إلا أن بكين كشفت عنه رسميا منتصف يناير/كانون الثاني الماضي.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية في وقت سابق حالة الطوارئ على نطاق دولي لمواجهة تفشي الفيروس، الذي انتشر لاحقا في عدة بلدان، ما تسبب في حالة رعب سادت العالم أجمع.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.