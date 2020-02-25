الأمم المتحدة ترسل 21 شاحنة مساعدات لإدلب

هطاي/ الخليج 365

أرسلت الأمم المتحدة، الثلاثاء، 21 شاحنة محملة بمساعدات إنسانية إلى المحتاجين في محافظة إدلب شمال غربي سوريا.

وذكر مراسل الخليج 365، أن الشاحنات مرت عبر معبر جلوة غوزو التركي، في ولاية هطاي، باتجاه الأراضي السورية.

وأضاف أن المساعدات ستجري توزيعها على المحتاجين في إدلب وريفها.

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يأتي ذلك في ظل توتر الوضع في إدلب، جراء تصعيد قوات النظام وروسيا، والمجموعات الإرهابية الموالية لإيران، واستيلائها على مدن وقرى داخل "منطقة خفض التصعيد".

وأسفرت هجمات النظام وداعميه منذ سبتمبر/أيلول 2018، عن مقتل أكثر من 1800 مدنيا ونزوح قرابة مليون آخرين نحو الحدود التركية وفق مصادر أممية.

ويعاني آلاف المدنيين النازحين صعوبات في العثور على أماكن تأويهم جراء امتلاء المخيمات في إدلب، وعدم وجود بنى تحتية في ظل ظروف طقس قاسية، إضافة إلى نقص في المساعدات.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.