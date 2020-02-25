بأمر الملك .. إعفاء وزير الخدمة المدنية والإعلام وتحويل هيئة الرياضة لوزارة

صحيفة الخليج الالكترونية صدر، اليوم عدد من الأوامر الملكية وجاءت الأوامر كالتالي: – يعفى سليمان الحمدان وزير الخدمة المدنية من منصبه. – يعفى إبراهيم العمر محافظ هيئة الاستثمار من منصبه. – تضم وزارة الخدمة المدنية إلى وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، ويعدل اسمها لتكون #وزارة_الموارد_البشرية_والتنمية_الاجتماعية. – تحوّل الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني إلى وزارة باسم “#وزارة_السياحة” . – تحوّل الهيئة العامة للرياضة إلى وزارة باسم “#وزارة_الرياضة”. Advertisements – يعين الأمير عبدالعزيز بن تركي بن فيصل آل سعود وزيرًا للرياضة. – يكلف ماجد الحقيل وزير الإسكان بالقيام بعمل وزير الشؤون البلدية والقروية بالإضافة إلى عمله. – يعفى تركي الشبانة وزير الإعلام من منصبه، ويكلف الدكتور ماجد القصبي بعمل وزير الإعلام بالإضافة إلى عمله. – يعين محمد بن عبدالله العميل نائبًا للأمين العام لـ#مجلس_الوزراء بالمرتبة الممتازة. – يعين المهندس خالد الفالح وزيرًا للاستثمار. – يعين أحمد الخطيب وزيرًا للسياحة.

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