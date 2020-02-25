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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر شركة ويكو تطلق هاتفها الذكي الجديد والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 25 فبراير 2020
متابعات_الخليج 365
أطلقت شركة ويكو هاتفها الذكي View 4 الجديد ببطارية سعة 5000 مللي أمبير ساعة، والتي تمتاز بفترة تشغيل تمتد إلى ثلاثة أيام، وأوضحت الشركة الفرنسية أن الهاتف الذكي الجديد يزخر بشاشة HD قياس 6.52 بوصة ويعتمد على نظام التشغيل غوغل أندرويد 10.
وتشتمل باقة التجهيزات التقنية للهاتف View 4 الجديد على كاميرا ثلاثية مع وظيفة غوغل Lens ومعالج ميدياتيك A25 ثماني النوى مع وجود زر إضافي لتطبيق المساعد الصوتي، وتأتي ذاكرة الوصول العشوائي بسعة 3 غيغابايت والذاكرة الداخلية بسعة 64 غيغابايت، والتي يمكن توسيعها عن طريق بطاقات الذاكرة الخارجية.
وأشارت الشركة الفرنسية إلى أن الجانب الخلفي للجهاز مصنوع من اللدائن البلاستيكية ولكنه يأتي بمظهر الزجاج اللامع، ومن المقرر طرح الهاتف الذكي الجديد بدءاً من 24 فبراير (شباط) الجاري بتكلفة تبلغ 170 يورو.
وتخطط شركة ويكو لإطلاق الإصدار Lite من هاتفها الذكي الجديد ببطارية سعة 4000 مللي أمبير ساعة وذاكرة وصول عشوائي سعة 2 غيغابايت وذاكرة داخلية سعة 32 غيغابايت خلال شهر أبريل (نيسان) المقبل وبتكلفة تبلغ 130 يورو.
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