رابع وفاة من بين ركاب «دايموند برنسيس» المصابين بكورونا

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت وسائل الإعلام اليابانية، الثلاثاء، عن وفاة ثمانيني من ركاب السفينة السياحية «دايموند برنسيس»، التي تخضع لإجراءات حجر بسبب إصابات بفيروس كورونا المستجد على متنها. ويعد رابع شخص تسجل وفاته، بينما تأكدت إصابة نحو 700 شخص غادروا السفينة الراسية بالقرب من يوكوهاما بجنوب طوكيو ونقلوا إلى مستشفيات. وأشارت صحيفة «يوميوروي شيمبون»، إلى أن المتوفى كان مصاباً بفيروس كورونا المستجد، لكن لم يعرف بالتأكيد ما إذا كان هذا سبب وفاته.

ولا تزال السفينة «دايموند برنسيس»، راسية منذ رصد إصابات بين ركابها البالغ عددهم نحو 3700 في الخامس من شباط/فبراير في يوكوهاما.

وفي المجموع نقل 691 من ركاب السفينة إلى مستشفيات في اليابان.

لكن الركاب غادروا السفينة. وقد عاد جزء منهم إلى بلدانهم حيث يخضعون لحجر صحي جديد، أو عادوا إلى منازلهم أو في فندق في اليابان إذا كشفت الفحوص أنهم غير مصابين بالمرض، أو وضعوا في مراكز استقبال في حال كانوا على تماس مع شخص مصاب بالفيروس.