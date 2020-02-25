الشرطة الألمانية: 18 طفلاً بين الجرحى في حادث الدهس

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت الشرطة الألمانية في مقاطعة هيسي على «تويتر» الثلاثاء، عن إصابة 52 شخصاً، بينهم 18طفلاً، بجروح عندما صدمت سيارة حشداً خلال كرنفال في وسط ألمانيا، الاثنين، مؤكدة أن دوافع السائق لم تتضح بعد. وقالت «إن من بين الضحايا الجرحى 18 طفلاً، ولا يزال 35 شخصاً يخضعون للعلاج، وتمكّن 17 من مغادرة المستشفى».

وصدم السائق ـ 29 عاماً ـ حشداً كان مشاركاً في مسيرة «اثنين الورود» ضمن فعاليات الكرنفال في بلدة فولكمارسن الصغيرة، الاثنين، ما استدعى استجابة واسعة من الشرطة، والطوارئ. وتأتي الحادثة بعد أيام فقط، على مقتل تسعة أشخاص من أصول مهاجرة على أيدي مسلّح عنصري في هاناو الواقعة كذلك في مقاطعة هيسي. لكن السلطات امتنعت عن وصف حادثة الكرنفال بـ«الاعتداء»، مشيرة إلى أن السائق نفسه أصيب بجروح، ولم يكن من الممكن استجوابه مباشرة بعد الحادث. لكن النيابة العامة في فرانكفورت فتحت تحقيقاً بشبهة «محاولة القتل»، بعدما أفاد شهود عيان بأن السائق اصطدم بحاجز، وقاد سيارته مسرعاً وسط الحشد.