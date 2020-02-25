شكرا لقرائتكم خبر عن كونتي: إحدى بؤر كورونا المستجد هو مستشفى غير مطابق للمعايير والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن رئيس الوزراء الإيطالي جوسيبي كونتي، أن سبب نشأة إحدى بؤر فيروس كورونا المستجدّ في شمال إيطاليا هو إدارة غير مطابقة للمعايير "لأحد المستشفيات". وقال كونتي رداً على سؤال خلال مقابلة تلفزيونية، الاثنين، إنها "مبادرات ذاتية غير مبررة" موضحاً أن إحدى بؤر المرض في شمال البلاد مرتبطة بـ"مستشفى" لم يحترم المعايير من دون تحديد اسم المستشفى.

وبعد فرض حجر صحي على 11 بلدة في شمال البلاد، أي عزل أكثر من 50 ألف شخص، أصبحت إيطاليا أول دولة أوروبية تتخذ تدابير صارمة لاحتواء وباء كوفيد-19.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر كونتي: إحدى بؤر كورونا المستجد هو مستشفى غير مطابق للمعايير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.