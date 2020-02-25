وفاة سابع إيطالي بفيروس كورونا في أسوأ تفش للمرض بأوروبا

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ارتفع عدد حالات الوفاة في إيطاليا الاثنين، إلى سبع حالات، لتشهد بذلك أكبر تفشٍ لفيروس كورونا في أوروبا، بعدما تخطى عدد الإصابات الجديدة 220 فيما أغلقت السلطات شمال البلاد الغني، لكبح انتشار المرض. وأعلنت السلطات المحلية عن أربع حالات وفاة جديدة، الاثنين، لثلاثة رجال في الثمانينات من العمر، ورابع ستيني. وكانت حالات الوفاة الثلاث السابقة التي سجلت منذ الجمعة، لكبار في السن، وجميعهم كانوا يعانون مشكلات صحية خطيرة أخرى. وعلى مستوى البلاد، قال مسؤولون إن 27 شخصاً يعالجون بوحدات الرعاية المكثفة، في حين يرقد 101 في المستشفيات، وتجري مراقبة 94 في منازلهم.

وأغلقت السلطات في معقل الصناعة والمال في البلاد (منطقتي لومبارديا، وفينيتو)، المدارس، والجامعات، والمتاحف، ودور العرض السينمائي، لمدة أسبوع على الأقل، كما حظرت التجمعات العامة. كما وضعت ما يقرب من عشر بلدات في منطقة لومبارديا، قرب ميلانو العاصمة المالية للبلاد، بإجمالي عدد سكان يبلغ تقريباً 50 ألف نسمة، رهن إجراءات حجر صحي فعلي، كما اتخذت السلطات إجراءات مماثلة في بلدة صغيرة بمنطقة فينيتو المجاورة. وقال أتيليو فونتانا، حاكم لومبارديا «صراحة، لم يتوقع أحد أن يكون الانتشار بهذه القوة». وأضاف أن إجراءات الطوارئ التي فرضت منذ مطلع الأسبوع ستكون فعالة «وخلال أيام سينحسر انتشار الفيروس».

ولا تزال منطقة لومبارديا الأكثر تضرراً، حيث سجلت 172 حالة إصابة مؤكدة، بينما تم رصد 33 حالة في منطقة فينيتو المجاورة، بينها أربع حالات في البندقية المكتظة بالسياح.

خسائر اقتصادية وتضرر السياحة

هوت الأسهم الإيطالية بأكثر من خمسة في المئة في أكبر تراجع يومي منذ نحو أربع سنوات بفعل المخاوف من أن يسبب التفشي ركوداً، بينما خلت أرفف المتاجر من السلع الضرورية بعدما اشتراها السكان لتخزينها. كما حذر خبراء الاقتصاد من أن يؤدي تعطيل الأعمال بسبب الفيروس إلى تبعات جسيمة على الأنشطة التجارية المحلية، وتراجع مؤشر الأسهم القيادية في بورصة ميلانو 5.4 في المئة.

وتعد إيطاليا البلد الخامس على مستوى العالم من حيث عدد الزيارات، بحسب المجلس العالمي للسفر والسياحة، ويسهم قطاع السياحة الذي تضرر بالفعل بنحو 13 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد. في حين تتطلع دول أخرى لمنع انتشار فيروس كورونا. وأبلغت موريشيوس، اليوم، ركاب طائرة تابعة لشركة الخطوط الجوية الإيطالية «أليتاليا»، قادمين من لومبارديا وفينيتو، أن عليهم الاختيار بين الوضع قيد الحجر الصحي، أو العودة إلى ديارهم. وقالت «أليتاليا»، إن 40 من بين 224 من الركاب وأفراد الطاقم تأثروا بالحظر، وقرروا مغادرة الجزيرة الواقعة في المحيط الهندي، على الفور. وحذرت إيرلندا مواطنيها من السفر إلى مناطق في إيطاليا تضررت من انتشار فيروس كورونا المستجد فيها. وأعلنت تونس، اليوم، أنها قد تعلق بعض رحلات الطيران لإيطاليا لتقليل تعرضها للمرض. وقال باتريشيو برتين رئيس فرع اتحاد شركات السياحة في فينيتو «واجهنا إلغاء العديد من الحجوزات في الأيام القليلة الماضية في المطاعم والفنادق وغيرها». وقال ماركو ميتشيللي رئيس اتحاد الفنادق في فينيتو إن الإلغاءات «تنهال على المنطقة، كما هو الحال في بقية إيطاليا».