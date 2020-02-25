«مهمة مستحيلة» تتوقف في إيطاليا بسبب فيروس كورونا المستجد

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - توقف إنتاج الفيلم الجديد من سلسلة «ميشين إمبوسيبل» «مهمة مستحيلة»، من بطولة توم كروز في إيطاليا بعد تفشي فيروس كورونا المستجد، بحسب ما أعلنت استوديوهات «باراماونت». وقال المتحدث باسم الشركة مؤكداً معلومات نشرها «ذي راب»، و«بيبول»، المتخصصان، وقال «حرصاً على سلامة الممثلين وفرق العمل وأمنهم، ومع الجهود التي تبذلها سلطات البندقية للحد من التجمعات لمواجهة فيروس كورونا المستجد، قررنا إجراء تعديلات على برنامج التصوير في البندقية الذي كان مقرراً لثلاثة أسابيع». وأضاف أن توم كروز لم يحضر بعد إلى إيطاليا وأن أفراد طاقم العمل أعطوا الضوء الأخضر للعودة إلى ديارهم قبل بدء التصوير. وكان من المفترض بدء عرض الفيلم في دور السينما في 23 تموز/يوليو 2021.

وسجلت حتى الآن أكثر من مئتي إصابة وتوفي سبعة أشخاص بفيروس كورونا المستجد في إيطاليا التي أصبحت أول بلد في أوروبا يفرض طوقاً صحياً على عشرات البلدات في شمال البلاد.