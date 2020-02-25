رحيل عميد البشرية عن 112 عاماً

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - توفي الياباني شيتيستو واتانابه عميد سن البشرية عن عمر ناهز 112 عاماً بحسب مسؤول محلي الثلاثاء، في نيغاتا شمال غرب اليابان في دار الرعاية حيث يعيش. توفي واتانابه المولود في الخامس من آذار/مارس 1907، بعد أقل من أسبوعين من تسجيله في موسوعة جينيس للأرقام القياسية، كعميد للبشرية من بين الذكور، وقال عند تسلمه شهادة الموسوعة حينها إن سر عمره المديد هو «الابتسامة الدائمة»، مشيراً إلى أن لديه ضعفاً للسكاكر والحلويات إلا أن ذلك لم يؤثر في صحته على ما يبدو. وأصبح إيساكو توموي البالغ 110 سنوات أكبر رجل في اليابان وفقاً لوكالة «جيجي برس». وتعتبر اليابانية كانيه تاناكا عميدة سن البشرية بين الجنسين واحتفلت الشهر الماضي ببلوغها 117 عاماً.

ويسجل في اليابان متوسط عمر متوقع هو من الأعلى في العالم وتضم البلاد أكثر من 70 ألف معمر تجاوزوا سن المئة فيما يصل عدد السكان الإجمالي إلى نحو 126 مليون نسمة. وتشهد البلاد تراجعاً كبيراً في نموها السكاني.

أما العمر القياسي المطلق في صفوف الرجال فسجل (116 عاماً) باسم الياباني جيرويمون كيمورا الذي توفي العام 2013 بعد احتفاله ببلوغه 116 عاماً. وتفيد موسوعة «جينيس» بأن الرقم القياسي لأطول عمر يمكن إثباته رسمياً مسجل باسم الفرنسية جان كالمان التي توفيت العام 1997 عن 122 عاماً و164 يوماً.