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شرطة أم القيوين تلم شمل أخت بإخوتها بعد 25 عاماً

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - في حادثة اجتماعية سادها الطابع الإنساني، قام مركز الدعم الاجتماعي بالقيادة العامة لشرطة أم القيوين، بلم شمل أخت مع إخوانها بعد 25 عاماً من الفراق، وتعود الحادثة إلى قيام الأخت بمراجعة مركز الدعم الاجتماعي بهدف الحصول على الأوراق الثبوتية لإخوانها من أبيها، حيث إن الأب منفصل عن أم إخوتها منذ مدة طويلة، وقد لاحظ الأخصائي المكلف بمركز الدعم الاجتماعي الفرحة التي غمرت الأخت ودموعها التي انهمرت عند رؤيتها لصور إخوتها من أبيها، وبسؤالها عن مدى العلاقة بينهم أجابت بحسرة بأنها لم تلتقِ بهم طوال حياتها، فقام الأخصائي بالتواصل مع أم إخوتها وطلب منها الموافقة على ترتيب زيارة عائلية بين الإخوة جميعاً، فوافقت الأم واستجابت لطلب المركز، وتمت المقابلة واللقاء الحار بين الأخت وإخوتها في بيت الأم بعد انقطاع دام 25 عاماً

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