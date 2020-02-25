شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات تعلق جميع الرحلات الجوية مع إيران والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني تعليق جميع الرحلات المتجهة إلى/ والقادمة من جمهورية إيران الإسلامية، بما فيها طائرات الركاب، والشحن، اعتباراً من اليوم، ولمدة أسبوع قابلة للتجديد، في إطار الإجراءات الاحترازية التي تقوم بها دولة الإمارات لمواجهة فيروس كورونا المستجد (COVID-19)

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