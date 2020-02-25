تمديد المشاركة في جائزة العويس للإبداع

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قررت ندوة الثقافة والعلوم، تمديد استقبال المشاركات في «جائزة العويس للإبداع» في دورتها ال27 حتى نهاية شهر مارس/آذار المقبل في فروع:

شخصية العام الثقافية؛ الجائزة الثقافية الخاصة؛ والمسابقات العامة والتي تتضمن البحوث والدراسات لأبناء الإمارات والمقيمين، والابتكار العلمي، وأفضل كتاب يصدره أبناء الإمارات عن دولة الإمارات، وأفضل كتاب لأحد أبناء الإمارات في موضوعات مختلفة، وأفضل كتاب لغير المواطنين عن دولة الإمارات.

كذلك تستقبل الجائزة مشاركات في مجال الإبداع الأدبي والثقافي: (شعر - قصص - روايات - مسرح - موسيقى - أعمال مترجمة - أفضل كتاب لأدب الأطفال، أفضل موقع تواصل اجتماعي- أفضل يوتيوب - أفضل برنامج ثقافي محلي - أفضل فيلم وثائقي قصير)، وأفضل عمل فني (الرسم - الخط العربي - التصوير - النحت والخزف - الموسيقى).