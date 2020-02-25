رئيسا الشورى السعودي والنواب المغربي يبحثان بالرباط تطوير العلاقات

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الرباط: شكل موضوع تطوير العلاقات الثنائية المغربية السعودية عى كافة المستويات محور المباحثات التي أجراها عبد الله بن محمد آل الشيخ، رئيس مجلس الشورى السعودي، امس في الرباط مع كبار المسؤولين المغاربة، خاصة سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، وحبيب المالكي،رئيس مجلس النواب، وناصر بوريطة، وزير الخارجية والتعاون، وذلك في إطار زيارة عمل للمغرب على رأس وفد سعودي مهم.

وقال الحبيب المالكي، رئيس مجلس النواب المغربي، في مؤتمر صحافي عقب مباحثاته مع رئيس مجلس الشورى السعودي، إن الجانبين اتفقا على إضفاء الطابع المؤسساتي على العلاقات الثنائية بين مجلس النواب ومجلس الشورى في لقاء مرتقب بالرياض، مشدداً على أن "العلاقات البرلمانية بين المؤسستين جد متميزة".

وأوضح المالكي أن الزيارة شكلت مناسبة للتأكيد على جودة العلاقات بين البلدين، وذلك بقيادة العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، والعاهل المغربي الملك محمد السادس، مشيراً إلى أن جودة هذه العلاقات تتمثل بكيفية ملموسة وبالأساس في دعم السعودية لوحدة المغرب على المستوى الإقليمي والأممي. وقال المالكي "نشكركم على الدعم الصريح والدائم على المستوى الإقليمي والدولي للوحدة الترابية للمملكة وتأييدكم لمبادرة الحكم الذاتي كحل نهائي للنزاع المفتعل حول الصحراء المغربية".

من جهة أخرى، أبرز المالكي أن الجانبين أكدا بهذه المناسبة على أن الوضع العربي في حاجة إلى رؤية ونفس جديدين، بهدف استعادة الثقة بين الدول لمواجهة تحديات القرن الـ21، مؤكدا أن الدبلوماسية البرلمانية مؤهلة للقيام بهذا الدور.

من جانبه، أعرب عبد الله بن محمد آل الشيخ عن أمله في أن تحقق العلاقات المغربية - السعودية المتجذرة على جميع المستويات مزيدا من التقدم والتطوير والتحديث، مشيرا إلى أن الزيارة التي يقوم بها للمغرب على رأس وفد "تحمل توجيهات خادم الحرمين الشريفين وتطلعات وآمال الشعب السعودي".

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وعبر المسؤول السعودي عن تمنيات القيادة والشعب السعوديين للملك محمد السادس بالتوفيق والاستمرارية والنجاح، داعيا إلى تحقيق مزيد من الارتقاء بمستوى العلاقات الثنائية. وقال "العلاقات بين المملكتين علاقات متجذرة على جميع المستويات ونحن حريصون على تطويرها أكثر".

وفي نفس السياق، أجرى رئيس مجلس الشورى السعودي مباحثات مع سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة المغربية، امس بالرباط، والتي تمحورت حول موضوع تطوير العلاقات المغربية - السعودية، وحضرها على الخصوص السفير السعودي بالرباط وأعضاء الوفد السعودي المرافق له.

وأكد الطرفان حرص المملكتين، المغربية والسعودية، على العمل من أجل الرقي بالتعاون الثنائي على كافة المستويات الاقتصادية والسياسية والدبلوماسية.

وقال العثماني بهذه المناسبة إن العلاقات الجيدة بين البلدين تعكس الروابط الأخوية والتاريخية وتتجاوز ما هو سياسي واقتصادي.

