أمير قطر يصل إلى الجزائر في زيارة رسمية

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الجزائر: وصل أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني الى الجزائر الثلاثاء، في زيارة رسمية تستغرق يوما واحدا يلتقي خلالها الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، بحسب وكالة الانباء الجزائرية.

وأجرى الشيخ تميم بعيد وصوله محادثات مع الرئيس تبون تناولت "تبادل وجهات النظر حول القضايا ذات الاهتمام المشترك" بحسب بيان سابق لرئاسة الجمهورية.

وكان الرئيس الجزائري ووزير الخارجية صبري بوقادوم في استقبال أمير دولة قطر القادم من الجارة تونس حيث أجرى زيارة الاثنين والثلاثاء.

وتعد زيارة الشيخ تميم بن حمد، الثانية لرئيس دولة منذ انتخاب الرئيس تبون في ديسمبر بعد زيارة الرئيس التركي رجب طيّب أردوغان في يناير.

الجزائر وقطر من اكبر منتجي ومصدري الغاز في العالم، كما استثمرت الدوحة بوساطة مجموعة "قطر ستيل" في انشاء مصنع للحديد والصلب شرق الجزائر بطاقة انتاج 4,2 مليون طن سنويا وتكلفة ملياري دولار.