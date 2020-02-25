دبي - بواسطة محمد فارس © Tech World قدمت بواسطة هواوي تحدد 26 مارس القادم موعداً للكشف عن سلسة P40 في باريس

أعلنت شركة هواوي بأنها ستقوم بالكشف عن سلسلة هواتف هواوي P40 في 26 مارس القادم بحدث خاص في العاصمة الفرنسية باريس حيث سيتصمن المؤتمر الكشف عن نسختي P40 وP40 Pro.

ومن خلال التسريبات السابقة يتوقع إطلاق الهاتف بشاشة بمعدل تحديث 120 هيرتز في كلتا النسختين وثلاث كاميرا خلفية بنسخة P40 وخمس كاميرات بنسخة P40 Pro، وسيعمل بنظام أندرويد 10 مع واجهة هواوي الأخيرة EMUI 10.

لكن كما سبق وشهدنا إطلاق سلسلة هواتف Mate 30 التي لم تأتي مع خدمات جوجل وهو ما سيحصل أيضاً مع سلسلة P40 وذلك كما هو معلوم بسبب العقوبات الأمريكية والحظر المفروض على الشركة الصينية والذي قد يشهد مزيداً من التضييق في قادم الأيام.

وكانت تسريبات سابقة أوضحت صوراً لنسخة P40 Pro تظهر احتواءه على كاميرا حلفية خماسية متوضعة في إطار مستطيل بارز الحواف مع شاشة كاملة بكاميرا أمامية مزدوجة بثقبين أعلى الشاشة، كما يظهر مدخل USB من نوع C وليس هناك منفذ للسماعة.

وبإختيار هواوي للعاصمة الفرنسية للكشف عن سلسلة هواتف P تكون هذه هي المرة الثالثة التي تعقد فيها الشركة مؤتمرها للكشف عن هواتف P في العاصمة الفرنسية، لكن هذه المرة بهواتف من الجيل الخامس هي الأكثر قوة بين مثيلاتها من الشركات الأخرى حسب ما وصفها المدير التنفيذي للشركة الصينية Richard Yu.

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المصدر

Android Central

التدوينة هواوي تحدد 26 مارس القادم موعداً للكشف عن سلسة P40 في باريس ظهرت أولاً على عالم التقنية.