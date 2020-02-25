شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش السورى يحرر قريتين جديدتين فى ريف إدلب الجنوبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تمكنت قوات الجيش العربى السورى، من التقدم فى ريف إدلب الجنوبى والتصدى للتجمعات الإرهابية وتحرير قريتى معرتماتر ومعرتصين جنوب غرب مدينة معرة النعمان، وذلك بعد القضاء على العديد من إرهابيى تنظيم جبهة النصرة والمجموعات المرتبطة به، وذكرت وكالة الأنباء السورية (سانا)، اليوم الثلاثاء، أن وحدات من الجيش واصلت عملياتها ضد تنظيم جبهة النصرة الإرهابى والمجموعات المرتبطة به والمدعومة من النظام التركى على محاور فى ريف إدلب الجنوبي، وحررت قريتى معرتماتر ومعرتصين بعد تدمير تجمعات وتحصينات للإرهابيين فيهما.

وأضافت، أن الجيش لاحق فلول الإرهابيين الفارة باتجاه مدينة كفرنبل، إحدى أهم معاقلهم المتبقية فى ريف إدلب الجنوبى وسط انهيارات فى صفوف المجموعات الإرهابية أمام تقدم وحدات الجيش على جبهات الاشتباك.

وكانت القوات السورية، قد أعلنت أمس استعادة السيطرة على عدد من قرى ريف إدلب الجنوبي، مؤكدة تحرير قرى الشيخ مصطفى والنقير وكفر سجنة وأرينبة وسطوح الدير، بعد معارك مع المجموعات المسلحة.

و كان المرصد السورى لحقوق الإنسان، ومقره لندن، قد أفاد أمس الاثنين، بتنفيذ الطائرات الحربية السورية ضربات جوية على محيط النقطة التركية فى منطقة كنصفرة بريف إدلب الجنوبي، وقال مدير المرصد، رامى عبد الرحمن، فى تصريحات أوردتها قناة "سكاى نيوز" الإخبارية، إن القوات التركية ردت بقصف صاروخى مكثف على مواقع قوات النظام بريفى إدلب الشرقى والجنوبي.

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على صعيد متصل، وثق المرصد السورى مقتل 5 مدنيين جراء قصف جوى روسى على كل من كوكبة والفطيرة بجبل الزاوية، وسط استمرار القصف الجوى المكثف من قبل الطائرات الروسية الحربية على بلدات وقرى جبل الزاوية وكفرنبل، بالتزامن مع اشتباكات متواصلة بين الفصائل من جانب، وقوات الجيش السورى من جانب آخر على محاور عدة فى المنطقة.

وحذر مصدر عسكرى سورى، فى وقت سابق، من أنه سيتم التعامل مع أى اختراق للأجواء السورية، على أنه عدوان عسكرى خارجي.

كما وثق المرصد السورى لحقوق الإنسان، مقتل 11 عنصرا من الفصائل المسلحة بينهم 7 من المتشددين، فيما قتل 8 من قوات النظام، خلال الاشتباكات والقصف على محورى الشيخ دامس وحنتوتين غرب معرة النعمان بريف إدلب الجنوبي.