مقتل طالبتين ومدرس وإصابة آخرين فى سقوط صاروخ على مدرسة بإدلب

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رصد المرصد السورى لحقوق الإنسان، استشهاد مدرس وطالبتين على خلفيه سقوط صاروخ محمل بالقنابل العنقودية استهدف إحدى مدارس مدينة إدلب بالإضافة لوقوع جرحى، كما أعلن المرصد عن وقوع معارك عنيفة بين قوات النظام والمسلحين الموالين لتركيا مما تسبب فى مقتل 7 عناصر من قوات النظام بالإضافة لمقتل 3 من الفصائل.

وكان المرصد أعلن في وقت سابق مقتل خمسة جنود أتراك جراء غارات جوية استهدفت نقطة المراقبة التركية المتمركزة في كنصفرة بريف إدلب.

وأفاد المرصد الطائرات الحربية السورية نفذت ضربات جوي على محيط النقطة التركية فى منطقة كنصفرة بريف إدلب الجنوبى، وقال مدير المرصد، رامى عبد الرحمن، إن القوات التركية ردت بقصف صاروخى مكثف على مواقع قوات النظام بريفى إدلب الشرقى والجنوبى.

على صعيد متصل، وثق المرصد السورى مقتل 5 مدنيين جراء قصف جوى روسى على كل من كوكبة والفطيرة بجبل الزاوية، وسط استمرار القصف الجوى المكثف من قبل الطائرات الروسية الحربية على بلدات وقرى جبل الزاوية وكفرنبل، بالتزامن مع اشتباكات متواصلة بين الفصائل من جانب، وقوات الجيش السورى من جانب آخر على محاور عدة فى المنطقة.

وحذر مصدر عسكرى سورى، فى وقت سابق، من أنه سيتم التعامل مع أى اختراق للأجواء السورية، على أنه عدوان عسكرى خارجي.

كما وثق المرصد السورى لحقوق الإنسان، مقتل 11 عنصرا من الفصائل المسلحة بينهم 7 من المتشددين، فيما قتل 8 من قوات النظام، خلال الاشتباكات والقصف على محورى الشيخ دامس وحنتوتين غرب معرة النعمان بريف إدلب الجنوبي.