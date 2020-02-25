شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية تحذر من السفر إلى إيطاليا واليابان بسبب كورونا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال تلفزيون العربية المملوك لسعوديين اليوم الثلاثاء إن المملكة نصحت مواطنيها والمقيمين فيها بالتريث فى السفر إلى إيطاليا واليابان وسط مخاوف من انتشار فيروس كورونا.
ومن جهتها، كشفت الحكومة اليابانية اليوم الثلاثاء، عن استراتيجيتها الجديدة للتعامل مع تفشى فيروس كورونا فى البلاد، وذلك فى اجتماع مع أعضاء فريق العمل الحكومى المكلف بمتابعة هذا الشأن بمكتب رئيس الوزراء شينزو أبى، وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) أن التدابير الجديدة تشمل العمل إلكترونيا واعتماد ساعات عمل متداخلة وقبول المرضى في المستشفيات العامة في المناطق التي تشهد نسبا عالية من العدوى بالفيروس.
ودعا الفريق الحكومي المكلف بمتابعة انتشار فيروس "كورونا" الأفراد والشركات إلى اتخاذ خطوات جادة لمنع تسجيل المزيد من الإصابات حيث حث الشركات على إبقاء الموظفين في منازلهم إذا كانت لديهم حمى أو أي أعراض أخرى لنزلات البرد.
ولم يطالب الفريق الحكومي بإلغاء الأحداث العامة إلا أنه دعا المنظمين لها والقائمين عليها في أن يفكروا بعناية في المضي قدما والاستمرار في تنظيمها.
وكانت السلطات اليابانية قد أعلنت في وقت سابق اليوم ارتفاع حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس "كورونا" الجديد في البلاد إلى 851 حالة .. تم تسجيل 691 حالة بين ركاب وأفراد طاقم السفينة السياحية "دايموند برينسس" التي خضعت للحجر الصحي من قبل السلطات في ميناء "يوكوهاما" لأكثر من 14 يوما.
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