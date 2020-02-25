شكرا لقرائتكم خبر عن المؤسسة الوطنية للنفط: إنتاج ليبيا النفطى 122.430 ألف ب/ي فى 23 فبراير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت المؤسسة الوطنية للنفط فى ليبيا، اليوم، الثلاثاء، إن إنتاج البلاد النفطى بلغ 122.430 ألف برميل يوميا فى 23 فبراير.

وأغلقت قوات الجيش الوطنى الليبى، بقيادة المشير خليفة حفتر موانئ وحقول نفط رئيسية قبل شهر .

وفى السياق نفسه، قال الجيش الوطنى الليبى، أنه تم قتل 16 جنديا تركيا فى الأسابيع الأخيرة بعد يوم من اعتراف تركيا بأنها فقدت عددا من "الشهداء" خلال معارك فى ليبيا.

وقال خالد المحجوب، المتحدث باسم الجيش الوطنى الليبى بقيادة المشير خليفة حفتر، إن الأتراك قتلوا فى مدينة مصراتة الساحلية، وفى معارك بطرابلس وفى بلدة الفلاح إلى الجنوب من العاصمة.