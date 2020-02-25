بسبب "كورونا".. العراق يحظر دخول الوافدين من 7 دول

بغداد / إبراهيم صالح / الخليج 365



قررت السلطات العراقية، الثلاثاء حظر دخول الوافدين من 7 دول بينها إيران والصين، في مسعى للحد من انتشار فيروس "كورونا الجديد" في البلاد.



واتخذ القرار من جانب خلية الأزمة الحكومية الخاصة بمكافحة الفيروس، برئاسة وزير الصحة جعفر صادق علاوي، وفق ما أورده بيان صادر عن الصحة تلقت الخليج 365 نسخة منه.



وذكر البيان أن حظر دخول البلاد، يشمل الوافدين بصورة مباشرة أو غير مباشرة من إيران، والصين، وتايلند، وكوريا الجنوبية، واليابان، وايطاليا، وسنغافورة.



ويستثنى من قرار الحظر، العراقيين الوافدين من الدول المذكورة والعاملين في البعثات الدبلوماسية والوفود الرسمية، وفق البيان.



وحثت وزارة الصحة، العراقيين، على عدم السفر إلى الدول التي تشهد انتشار الفيروس فيها.



تأتي الإجراءات، تزامناً مع تسجيل إصابة 4 أشخاص بالفيروس في محافظة كركوك شمالي البلاد، وهم أفراد عائلة قادمة من إيران، وفق الصحة العراقية.



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والإثنين، أعلنت السلطات العراقية تسجيل أول إصابة بفيروس "كورونا" لطالب إيراني يدرس العلوم الدينية في محافظة النجف، جنوبي البلاد.



ومدد العراق، أول أمس الأحد، حظر دخول الإيرانيين إلى البلاد عبر المنافذ الحدودية لمدة 15 يوما، بعد أن بدأ الحظر لأول مرة الخميس.



كما قررت وزارة النقل العراقية، تعليق رحلات الخطوط الجوية الحكومية إلى إيران من بغداد والنجف؛ وجاءت الإجراءات العراقية عقب تسجيل إصابات في إيران وارتفاع وتيرتها تدريجياً.



وفي يناير/ كانون الثاني الماضي، قررت بغداد حظر دخول الأشخاص القادمين من الصين إلى البلاد، فيما أجلت رعاياها من مدينة ووهان الصينية، بؤرة تفشي "كورونا"، حيث تم الإبقاء عليهم لمدة أسبوعين في الحجر الصحي.



وظهر الفيروس الغامض في الصين، لأول مرة في 12 ديسمبر/كانون الأول 2019، بمدينة ووهان (وسط)، إلا أن بكين كشفت عنه رسميا منتصف يناير/كانون الثاني الماضي.



وأعلنت منظمة الصحة العالمية في وقت سابق حالة الطوارئ على نطاق دولي لمواجهة تفشي الفيروس، الذي انتشر لاحقا في عدة بلدان، ما تسبب في حالة رعب سادت العالم أجمع.

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