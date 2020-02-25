وفاة الرئيس المصري الأسبق محمد حسني مبارك

إسطنبول/ الخليج 365

تُوفي، الثلاثاء، الرئيس المصري الأسبق محمد حسنى مبارك، بعد معاناته لسنوات من المرض.

جاء ذلك في خبر بثه موقع "اليوم السابع" الخاص المقرب من النظام.

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يذكر أن علاء مبارك، نجل الرئيس المصري الراحل، كشف مؤخرا عن أن والده، الرئيس الأسبق حسني مبارك، يتواجد داخل غرفة العناية المركزة بأحد المستشفيات، نتيجة إصابته بوعكة صحية.

وقال علاء في تدوينة له عبر موقع تويتر: "دعائي الآن أن يشفي المولى عز وجل والدى ويقوم لنا بالسلامة ويرجع بيته يارب".

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