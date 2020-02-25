نتنياهو يوعز ببناء 3500 وحدة استيطانية شرق القدس

القدس/عبد الرؤوف أرناؤوط/الخليج 365- قرر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الثلاثاء، بناء 3500 وحدة استيطانية إلى الشرق من مدينة القدس الشرقية. وأشار نتنياهو إلى أنه قراره يهدف إلى تنفيذ المشروع الاستيطاني المعروف باسم "E1" والذي يقضي بتوسيع مستوطنة "معاليه أدوميم"، شرق القدس، لتصل إلى القدس الغربية. ونقلت هيئة البث الإسرائيلية عن نتنياهو قوله" نحن نبني القدس ومحيط القدس، لقد أوعزت ببناء 3500 وحدة سكنية في منطقة "E1". وكان الفلسطينيون قد حذروا مرارا من أن تنفيذ هذا المخطط سيعني عزل القدس الشرقية عن محيطها الفلسطيني، ويقطع التواصل بين شمالي الضفة الغربية وجنوبها، ما يقضي على فرص "حل الدولتين".

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